24.11.2022 14:30
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В Харкові відновило роботу метро
Сьогодні з 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1 та 2 лінії підземки, повідомили в Харківському метрополітені.
З 14:05 була відкрита 3-тя лінія.
Сьогодні з 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1 та 2 лінії підземки, повідомили в Харківському метрополітені.
З 14:05 була відкрита 3-тя лінія.
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