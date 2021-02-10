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В Харькове дороги расчищают около 77 снегоуборочных машин

В Харькове дороги расчищают около 77 снегоуборочных машин

77 единиц спецтехники убирает снег сегодня, 10 февраля, по состоянию на 8:00 на улицах Харькова. Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью работало 123 машины. На дороги было высыпано 860 куб. м песчано-солевой смеси и 860,5 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, рабочие предприятия расчищают по городу остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, чистят дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

По данным управления жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1715 дворовых рабочих, в работе используются 60 единиц автотракторной техники и 73 средства малой механизации.

 

Агентство Телевидения Новости

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