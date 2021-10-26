В Харькове хотят сократить интервалы движения поездов метро

Режим движения поездов метро планируют сократить на время карантина

Власти Харькова планируют сократить интервалы движения поездов метро. Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, это может предотвратить скопление людей на платформах, что актуально во время карантина.

"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, руководству КП "Харьковский метрополитен" рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена во избежание скопления пассажиров", — говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что срок действия — на период карантина, до соответствующего решения.

Источник: delo.ua

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