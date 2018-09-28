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В Харькове из-за велогонки перекроют Белгородское шоссе

В Харькове из-за велогонки перекроют Белгородское шоссеОграничения связаны с велогонкой «Iron Way Velothone Kharkiv», сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета. Проезд по участку Белгородского шоссе от ул. Деревянко до ул. Латышева, 4 запретят 30 сентября с 7.00 до 14.30.

Троллейбусы с 7.00 до 13.00 не будут ходить по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова и ул. Лесопарковской. Их маршруты изменятся так:

№2: пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская — парк им. Горького;

№12: ул. Клочковская — ул. 23 Августа — ул. Космонавтов — ул. Деревянко — ул. Сумская — парк им. Горького.

На время велогонки также изменятся маршруты автобусов.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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