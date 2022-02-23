В Харькове "Карсаны" изменили расписание и маршрут

С 22 февраля изменили расписание муниципальные автобусы №49 (станция метро "Завод им. Малышева" — улица Светлая) и №217 (станция метро "Площадь Конституции" — Лозовенька). Об этом сообщили в диспетчерской службе "1562".

Кроме того, автобус №217 изменил маршрут. Теперь он будет ходить так:

— в направлении остановочного пункта "Лозовенька" — от остановки "станция метро "Ботанический сад" по улице Отакара Яроша до остановки "Канатная дорога", далее по улице 23 августа до улицы Клочковской и затем по старому маршруту;

— в направлении остановочного пункта "площадь Конституции" — от остановки "станция метро 23 августа" по улице 23 августа до остановки "Канатная дорога", далее по улице Отакара Яроша до проспекта Науки и затем по старому маршруту.

Подробное новое расписание автобусов можно посмотреть тут. https://1562.kharkov.ua/uk/article/view/id/1073/

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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