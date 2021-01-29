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В Харькове машина с номером "Директор" заняла три парковочных места

В Харькове машина с номером Директор заняла три парковочных места

​В Сети харьковчане возмущены водителем, который занял сразу три парковочных места на стоянке по ул. Зерновой.

На фото видно, что номерной знак авто - именной, с надписью "Директор".

Секретарь горсовета Игорь Терехов в декабре прошлого года назвал неправильную парковку "бичом" Харькова. Об этом Терехов заявил, когда городские власти установили у Сумского рынка знак "Для парковки оленей".

"Все вы узнали это место возле Сумского рынка, там чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. Это при том, что посетители рынка абсолютно бесплатно на один час могут парковаться на двух парковках Сумского. Вообще, неправильная парковка – это бич для Харькова", - написал Терехов в своем телеграм-канале.

Некоторым "оленям", впрочем, это не сильно помогло. Уже в середине января машина с киевской регистрацией припарковалась прямо под знаком "Место для парковки оленей".

В Харькове машина с номером Директор заняла три парковочных места

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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