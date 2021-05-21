В Харькове месяц не будет ходить трамвай №12.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22 мая до 22 июня.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пешеходного моста через спуск Клочковский.

Агентство Телевидения Новости