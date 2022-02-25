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В Харькове метро работает только для укрытия — горсовет

В Харькове метро работает только для укрытия — горсовет

Наземный транспорт курсирует по городу с 7:00, Харьковский метрополитен открыт только для укрытия граждан.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом сегодня, 25 февраля, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.По его словам, метрополитен служит бомбоубежищем и до соответствующего распоряжения не будет обслуживать пассажиров.Наземный транспорт начал курсировать с опозданием, с 7:00, в связи с тем, что из-за сложившейся ситуации водители позже пришли на работу. Вице-мэр попросил извинения у харьковчан за временные неудобства.Также он отметил, что городской наземный транспорт будет ходить не по всем маршрутам. Полная и точная информация об этом будет доведена позже. Проезд в транспорте — бесплатный.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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