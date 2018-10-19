В Харькове на месяц закроют центральную улицу

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, движение транспорта по ул. Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, и по Театральной площади, от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади, будет запрещено с 1:00 20 октября по 24:00 20 ноября.

Неудобства связаны с реконструкцией нежилого здания на ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

Кроме того, в этот период не будут работать площадки для платной парковки на ул. Донец-Захаржевского и в пер. Некрасова.

Объезд закрытого участка будет организован по улице Мечникова.

Агентство Телевидения Новости