В Харькове начали подготовку к строительству новых станций метро

Накануне, на перекрестке проспекта Гагарина и проспекта Героев Сталинграда, местные жители увидели спецтехнику, которая разрушала небольшие магазинчики возле дороги. Приблизительно такая же картинка наблюдалась на перекрестке улицы Державинской и проспекта Гагарина. Коммунальщики начали подготавливать участки для будущего строительства станции метро "Одесская". В общей сложности, под демонтаж попали 39 домов, 2 из которых - многоэтажные. Харьковчане говорят: новую станцию метро ждут давно, потому что сейчас до Одесской нужно добираться несколькими видами транспорта.

Карина, харьковчанка

Это транспорт нашей страны, нашего города. И мне очень приятно, что, наконец-то, на Одесской будет метро. Мы это очень долго ждали.

Евгений, харьковчанин

Вообще метро для нас, для Одесской, надо по любому. Потому что здесь, ну сами знаете, что развязка вот здесь на Одесской в любой конец города. То есть, не хватает только метро, всё.

Валентина, харьковчанка

Ну я считаю, что очень нужно. Это удобно, как бы, для всех. И место такое, оживленное.

Деньги на подземку, кредит в 160 миллионов евро, предоставит Европейский банк развития и реконструкции. Договор с ним был подписан еще в 2017 году. А ратифицирован депутатами в декабре прошлого года. Но для того чтобы начать работы, необходимо отселить людей и выкупить нежилые постройки, которые расположены вдоль новой линии. Это 114 зданий, которыми владеют 90 человек. Большая часть из них, говорят в горсовете, согласились продать свою собственность и уже, даже, переехали.

Олег Дробот, зам. мэра

Дев'яносто відсотків цих власників, а саме сто сім власників, уклав відповідну угоду на добровільних засадах з Харківською міською радою. Ці угоди були проведені за відповідною, визначеною договорною, викупною ціною. Вони були проведені у нотаріусів. І, наразі, Харківська міська рада є власником цих об'єктів. Відповідно затвердженим бюджетом, місто витратило на це майже 145 мільйонів гривень.

Еще 25 харьковчан, которые не согласны с выкупной стоимостью своей собственности, подали иски в суд. На сегодняшний день, с 12 из них, городская власть нашла компромисс, по другим - ждут результаты оценочных экспертиз и решения апелляции. Потому что люди желают получить больше денег за свою собственность.

Агентство Телевидения Новости