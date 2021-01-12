В Харькове начали выдавать маски в общественном транспорте

– Все, что осталось – остальные маски, что нам выдали, мы уже пораздавали.

Павел работает водителем троллейбуса полтора года. Мужчина говорит, что иногда за несколько часов маски разлетаются, а иногда и к концу смены почти все остаются целы. Рассказывает, впервые маски выдавали весной во время первого локдауна. И вот выдача возобновилась.

Павел Криловецкий, водитель троллейбуса

Пассажирам, которые заходят без масок, мы выдаем. Нам дают где-то масок по 20-30. Машины, которые заезжают как прерывные во время смены, она первую половинку отработала, заехала. И тогда два раза в день обрабатывает. Ну, и плюс - нам самим дают дезинфекторы, ми сами можем. – Покажите! – У меня с собой нет, честно, закончилось.

А вот водитель Людмила говорит, что на смену им выдают лишь несколько масок. Сегодня пассажиры еще о них не спрашивали.

Любовь, водитель троллейбуса

Да, выдают без кулёчков. Такие выдают для пассажиров. Но сегодня пока никто не обращался. – А сколько штук выдают? – На смену 3 штуки: одну водителю, одну кондуктору и 3 штуки на пассажиров.

В мэрии говорят, что маски водители и кондукторы наземного транспорта должны выдавать только пожилым людям на время локдауна, а не всем, у кого нет масок. Сейчас закупили первые десять тысяч штук. Если не хватит, будут докупать.

Впрочем, харьковчане говорят: пока не видели, чтобы в общественном транспорте выдавали маски, и относятся к этому скептически.

Надежда, пассажир

Маловероятно, езжу постоянно, ни разу не видела. Пускай, но только, чтобы они стерильные были, запечатанные, не из рук в руки.

Ирина, пассажир

Никогда не видела и не слышала и сомневаюсь, что это будет. Хоть они и дешево стоят, но тем не менее, навряд ли. Но может, и должны, но мне кажется, что они не так дорого стоят, каждый может себе купить. Безопасность прежде всего. Я маску ношу всегда.

А между тем за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 274 новых случаев заболевания «ковидом».

В реанимационных отделениях находится 121 пациент. На аппаратах искусственной вентиляции легких - более семидесяти человек. Всего же на стационарном лечении находится примерно 1700 пациентов.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА

В Харківській області виділено для надання хворим на «ковід» 4780 ліжок. І власне, хочу якраз підкреслити факт про те, що Харківська область - одна з двох областей в Україні, яка на 100% забезпечила кожне ліжко або централізованим киснем або кисневими концентраторами.

В ХОГА. после новогодних праздников, ожидают прирост заболевания коронавирусом, поскольку на площади Свободы были большие скопления людей.

Агентство Телевидения Новости