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В Харькове наземный электротранспорт оборудуют тревожными кнопками

В Харькове наземный электротранспорт оборудуют тревожными кнопками

Презентация работы программно-аппаратного комплекса системы позиционирования, который обеспечивает прямую связь диспетчерского центра с водителем наземного электротранспорта, прошла сегодня, 18 мая, в КП «Горэлектротранссервис».

Как рассказала начальник Службы движения КП «Горэлектротранссервис» Лариса Куликова, существующая система диспетчерского управления позволяет в режиме онлайн отслеживать местонахождение единиц подвижного состава, однако не предусматривает возможность прямой связи диспетчера с водителем.

«В процессе работы очень часто возникают случаи, когда диспетчеру нужно быстро связаться с водителем и наоборот. Прежде всего это касается дорожно-транспортных происшествий, однако поводом также может служить плохое самочувствие водителя или пассажиров, хулиганские действия и прочее», - отметила Лариса Куликова.

По ее словам, сейчас диспетчеры и водители связываются с помощью мобильного телефона, что не всегда удобно. Новая система предоставляет более надежную и оперативную связь.

«Для того, чтобы ответить на звонок диспетчера, водителю даже не нужно ничего нажимать. Устройство работает во включенном режиме. Если же ему самому понадобится связаться с диспетчерским центром, в его кабине для этого есть тревожная кнопка. Диспетчер практически мгновенно получит уведомление, установит причину вызова и в случае необходимости вызовет соответствующие службы», - рассказала Лариса Куликова.

Кроме того, система предусматривает видеосвязь: две видеокамеры располагаются в салоне, одна – в кабине водителя и еще одна выполняет роль видеорегистратора.

«Это позволяет увидеть наполнение салона, что в перспективе позволит оценивать пассажиропотоки и определять, сколько единиц подвижного состава необходимо выпускать на маршруты в зависимости от времени суток, а также судить о необходимости некоторых маршрутов», - подчеркнула начальник Службы движения.

Отметим, что сейчас система работает в тестовом режиме в одном троллейбусе 42-го маршрута. По окончанию тестового периода такими системами планируют оснастить и другие маршруты наземного электротранспорта.

Источник: city.kharkov.ua

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