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В Харькове не ходит троллейбус №36

В Харькове не ходит троллейбус №36

Троллейбус №3 временно изменил маршрут.

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от ул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:

троллейбус №3: ул. Университетская – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту;

троллейбус №36 – не ходит.

Напомним, на улице Зойфера на месяц ограничено движение.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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