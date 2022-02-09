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В Харькове открывают новый автобусный маршрут

В Харькове открывают новый автобусный маршрут

В Харькове открывают новый автобусный маршрут №70 – из микрорайона "Горизонт" на Роганский жилмассив. Как сообщил директор КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрий Липовой, маршрут вводится с 10 февраля, на нем будут курсировать автобусы Karsan.

Дмитрий Липовой отметил, что муниципальный маршрут ввели по многочисленным просьбам жителей микрорайона "Горизонт", чтобы им было удобней добираться в поликлинику №9.

По предварительной информации, на маршрут выведут два муниципальных автобуса Karsan.

Всего в город поступило 150 новых автобусов Karsan. Сегодня 30 городских маршрутов обслуживают 116 машин. Остальные автобусы находятся в резерве и при необходимости будут выпущены на маршруты, брошенные частными перевозчиками.

Напомним, автобусы Karsan запустили из центра на Салтовку. Они обслуживают маршрут №249 (пл. Конституции - 602-й микрорайон), который ранее бросил частный перевозчик. Ранее автобусы Karsan начали обслуживать маршрут №67 - с Центрального рынка на Холодную Гору. От данного маршрута также отказался частный перевозчик.

С осени прошлого года в городе возобновили уже больше 10 маршрутов, которые отказались обслуживать частные перевозчики. В автобусах Karsan нельзя рассчитаться наличными: там действуют только E-ticket или "Карточка харьковчанина".

Комментируя вопрос о работе автобусов Karsan на муниципальных маршрутах, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что они остаются убыточными. Однако мэрия намерена и дальше выпускать городские автобусы на те маршруты, которые бросили перевозчики из-за того, что они коммерчески не выгодны. Планируется постепенно все автобусы в Харькове заменить на новые Karsan.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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