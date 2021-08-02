С сегодняшнего дня в Харькове перекрыли часть центра - двигаться и парковаться на площади Свободы нельзя из-за подготовки к праздникам. Водители говорят, к подготовке относятся с пониманием, но из-за ограничений даже летом выполнить требования правил парковки в центре сложно.

Машины в три ряда перед главным корпусом университета Каразина и сложные маневры тех, кто ищет место для парковки. Это единственная часть площади, где сейчас можно оставить машину. Со второго августа на площади Свободы и на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера запрещены движение и парковка. Также изменили свои маршруты автобусы №20е и 119е, они будут объезжать закрытый участок через Сумскую, проспект Независимости, проспект Науки и дальше по маршруту. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением на площади свободы праздничных массовых мероприятий. Водители говорят, исключение на долгое время площади с мест парковки сразу добавило проблем с тем, где оставить машину в центре. Ведь, если не превращать самую большую европейскую площадь в парковку, оставить машину в центре почти нигде.

И остановиться негде, и если бы было побольше дисциплинированных водителей, было бы легче.

Константин, собственник авто:

Если учесть, что площадь не перекрыта, не закрыта как сейчас, места очень много, а по Сумской надо что-то решать.

Тем более, отмечают водители, количество мест, где можно спокойно оставить машину в центре не увеличивается, а уменьшается. Даже в торговых сетях бесплатное пользование паркингом ограниченное время. В горсовете подтверждают, количество нарушителей правил парковки в Харькове значительное. За первое полугодие текущего года инспекция по парковке задокументировала более 40 000 нарушений правил остановки, стоянки и парковки. Тогда как в прошлом было зарегистрировано в четыре раза меньше таких правонарушений. По данным инспекторов, водители зачастую оставляют транспорт под запрещающими знаками, в местах остановки общественного транспорта, на пешеходных переходах и не оплачивают услугу парковки. Хотя это можно сделать несколькими способами, в частности, с помощью мобильного приложения. В то же время, говорят в профильном департаменте, большинство водителей соглашаются с выписанными штрафами, если их задокументировали и платят их самостоятельно, в льготный период, не доходя до суда.

Алексей Бруслик, нач. отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля и земельних отношений:

За цей рік було значно більше сплачено правопорушниками штрафів до бюджету, це говорить про збільшення правосвідомості правопорушників, переважна більшість сплачує самостійно.

В этом году за совершенные правонарушения граждане уплатили штрафов на общую сумму более 5 млн гривен, говорит Бруслик, в то время как в прошлом за этот же период – 1,6 млн грн.

Агентство Телевидения Новости