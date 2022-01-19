В Харькове перевозчик снял автобусы с маршрута из центра в спальный район

Частный перевозчик ушел с автобусного маршрута №241э (пл. Конституции - ул. Шишковская). Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры горсовета, вместо маршруток теперь будут курсировать новые коммунальные автобусы Karsan.

В мэрии отметили, что ранее харьковчане жаловались на сокращение количество подвижного состава автобусов №241э, что повлекло увеличение интервала ожидания маршруток. На маршруте будут работать 4 автобуса Karsan.

По данным Департамента инфраструктруры, на сегодняшний день муниципальные автобусы Karsan курсируют на 28-ми маршрутах города.

Напомним, на Салтовке перевозчики бросили два автобусных маршрута. В частности, перевозчики ушли с маршрутов №№6 и 49, пишет "Редпост".

Автобус №6 курсировал от ул. Бучмы до станции метро "Академика Барабашова", а №49 – от станции метро "Завод имени Малышева" до ул. Героев Труда. Отмечается, что причиной ухода перевозчиков с данных направлений стала нерентабельность.

Вместо частных перевозчиков на данные маршруты запустили муниципальные автобусы Karsan.

Маршрут №49 обслуживают 8 единиц транспорта с интервалом в 5 минут, маршрут №6 - 4 машины с интервалом 10-15 минут. Движение автобусов можно отследить в приложении E-way.

Как сообщили в КП "Троллейбусное депо №2", до конца января в Харькове запустят еще несколько муниципальных маршрутов: на данный момент специалисты определяют наиболее востребованные направления.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что по городу будут ездить электробусы. По его словам, первый электробус появится в городе уже через несколько месяцев.

Также мэр сообщил, что в Харькове откроют собственное производство автобусов Karsan. Планируется все автобусы в Харькове заменить на новые Karsan.

Комментируя вопрос о работе автобусов Karsan на муниципальных маршрутах, Игорь Терехов отметил, что они остаются убыточными. Однако мэрия намерена и дальше выпускать городские автобусы на те маршруты, которые бросили перевозчики из-за того, что они коммерчески не выгодны.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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