В Харькове почти месяц простаивал самолет

Многодневный простой самолета SkyUp Boeing 737-800 с бортовым номером UR-SQF в Харьковском аэропорту произошел по техническими причинам.

Об этом сообщили в авиакомпании, пишет "Аvianews".

На борту провели плановую проверку, в результате которой были обнаружены частицы металла в масле. По рекомендациям производителя полеты были прекращены. Авиакомпания отправила образцы частиц в лабораторию для анализа. По результатам проведенного анализа поступила рекомендация произвести замену компонентов коробки приводов двигателя, — сообщили в SkyUp.

На все процедуры, которые включали проведение инспекции, приобретение запчастей и восстановление воздушного судна, авиакомпании понадобилось 22 календарных дня.

Самолет простаивал в Харькове с 8 июня по 30 июня, после чего отправился техническим рейсом в аэропорт базирования - Борисполь.

Источник: sq.com.ua

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