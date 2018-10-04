В Харькове поймали 25 маршрутчиков без прав

В Харьковской области подвели итоги операции "Перевозчик", направленной на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта.

За время проведения операции полицейские осмотрели 4 623 автобуса, у 75 из них обнаружили технические неисправности.

Другие нарушения, выявленные в ходе операции:

26 фактов управления автобусами без необходимых документов;

39 фактов управления транспортными средствами, которые не прошли обязательный технический контроль;

210 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества;

107 нарушений правил остановки во время осуществления посадки-высадки пассажиров;

121 факт отклонения от определенного маршрута движения.

Всего работниками полиции составлено 940 административных материалов за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: sq.com.ua

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