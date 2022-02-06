В Харькове прошел патриотический автопробег

Сегодня, 6 февраля, возле стадиона «Металлист» стартовал автопробег «Мы любим Украину». Одна из организаторов Анна Чуркина рассказывает, что такие мероприятия очень важно проводить в Харькове из-за возможного вторжения России. По ее словам, они показывают, что в первой столице страны много патриотов, которые готовы защищать город.

Ми хочемо показати проросійським силам, агресору та владі України, що у Харкові є патріоти, які готові брати участь у захисті країни. У всіх зарубіжних центральних виданнях написано про можливу загрозу. Тому ми хочемо мобілізувати свої сили і також заспокоїти просто патріотично налаштованих громадян, показавши спроможність об’єднуватись. Автопробіг було погоджено зі Штабом оборони, зі всіма патріотичними організаціями.

Более 30 автомобилей с украинскими флагами проехали улицами Харькова и остановились возле палатки «Все для победы». Там участники спели украинский гимн.

Агентство Телевидения Новости