В Харькове со среды, 6 июля, изменится путь следования автобуса №263

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, автобусы будут курсировать по основному маршруту:

602 м/р – ул. Гвардейцев Широнинцев – ул. Героев Труда – ул. Жилярди – ул. Чебышева – ул. Чкалова – Харьковское шоссе – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – пр. Науки – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – ул. Клочковская (ост. «УкрНИИ протезирования»).

Источник: https://t.me/vekha/43200

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