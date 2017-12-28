В Харькове сохранят все льготы на проезд и предоставят дополнительную студентам

Бесплатный проезд в наземном электротранспорте и метрополитене людям, которые имели на это право согласно действующему законодательству, будет сохранен за счет средств городского бюджета Харькова.

Об этом сегодня, 27 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, с 1 января 2018 года ряд льгот, которые ранее оплачивались из госбюджета, переданы на финансирование органам местного самоуправления.

«Список льготных категорий достаточно большой. В этом перечне есть получатели льготы в виде бесплатного проезда, которые пользовались этой льготой в предыдущие годы, а есть такие категории, которые переданы на уровень местного самоуправления только сейчас. Также бесплатный проезд в городском электротранспорте остается у пенсионеров», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Так, право на бесплатный проезд имеют участники боевых действий; инвалиды войны; реабилитированные граждане, которые стали инвалидами вследствие репрессий; дети из многодетных семей; граждане, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, отнесенные к 1-й и 2-й категориям; дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым установлена инвалидность, связанная с ЧАЭС; родители военнослужащих, которые погибли, пропали без вести во время прохождения воинской службы; лица с инвалидностью 1-й группы и лица, которые сопровождают их; лица с инвалидностью 2-й группы; дети с инвалидностью и лица, которые их сопровождают; дети-сироты; дети, лишенные родительского попечения.

Также в числе граждан льготных категорий - Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны труда, дети войны, жертвы нацистских преследований, граждане, которым присвоено звание заслуженного донора Украины, участники войны, ветераны войны, члены семей погибших, умерших ветеранов войны и др. Кроме того, право льготного проезда будут иметь временно перемещенные лица, зарегистрированные в Харькове, если они относятся к гражданам льготных категорий.

По материалам: city.kharkov.ua

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