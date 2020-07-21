В Харькове строительство дороги ведется на законных основаниях - Водовозов

Строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, выполняется согласно всем нормам закона, а работы ведутся на городской земле. Об этом сообщил сегодня, 21 июля, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. До начала строительства были собраны все необходимые документы, поэтому с теми, кто мешает строительству, должны разобраться правоохранители.

«Заявление в Национальную полицию заказчиком направлено. По незаконным застройкам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Нацполиция и прокуратура занимаются этим вопросом. Пусть они делают вывод. У нас было достаточно много судов, и мы их один за одним выигрываем. Харьковский городской совет в данных ЕРДР признан потерпевшей стороной, а никак не виновной. Каждый раз, когда мы встречаемся с правоохранительными органами, они говорят, что мы правы», - отметил Евгений Водовозов.

Также он сообщил, что предприниматели мешают не только строительству дороги, но и замене сетей на рынке.

«Мы не можем зайти на рынок и что-то сделать. Мы видели, когда прошел дождь, рынок затопило. Кто виноват? Городская власть? У нас нет возможности даже работы там производить. Множество торговых точек расположены на городских сетях, что категорически запрещено. Мало того, что они мешали строительству дороги, у нас идет перекладка сетей в этой зоне, и они пытались помешать и этой работе. Хочу напомнить, что 15 октября - не за горами, и могут пострадать десятки тысяч людей, если нам не будут давать работать», - подчеркнул заместитель городского головы.

Он еще раз напомнил, что строительство дороги ведется на землях, где, согласно Генеральному плану города, эта магистраль была предусмотрена еще в годы СССР. Раньше ее не строили, потому что не было таких средств и такого автомобильного трафика. По другим улицам построить ее невозможно, потому что тогда нужно будет не освобождать территорию от временных строений, а выкупать объекты, что увеличит стоимость проекта и создаст дополнительные проблемы людям.

Агентство Телевидения Новости