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В Харькове троллейбус №11 временно изменит маршрут

В Харькове троллейбус №11 временно изменит маршрут

С 10:00 до 13:00 25 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, Соборному спуску.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со спиливанием дерева на ул. Коцарской. 

В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».

Агентство Телевидения Новости

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