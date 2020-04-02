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В Харькове ввели безналичную оплату парковки

В Харькове ввели безналичную оплату парковки

Плата за парковку в Харькове с сегодняшнего дня, 2 апреля, принимается онлайн.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказал заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, в прошлом году городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение о цифровой трансформации города, и постепенно сервисы должны перейти в онлайн для удобства горожан, а также эффективного управления департаментами и коммунальными предприятиями.

«Сегодня мы покажем, как эти две цели достигаются. Представляем улучшение предоставления сервиса в сфере парковки. Это запрос харьковчан, которые уже давно не хотят ждать парковщиков, чтобы оплатить парковку, тратить время на поиск нужных банкнот. Начинается новая история в сфере парковки нашего города», - отметил Олег Дробот.

По словам директора КП «Харьковпарксервис» Дмитрия Мандрикова, отныне горожане не увидят парковщиков в зеленой форме.

Оплатить парковку можно несколькими удобными способами: через новое мобильное приложение «Е-парковка», которое уже можно скачать в маркетах; «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-паркинга - для водителей, у которых нет смартфона. Также можно приобрести парковочный талон. Произвести оплату нужно в течение 10 минут, иначе будет выписан штраф.

Как сообщил Дмитрий Мандриков, стоимость парковки с 2012 года составляет 5 грн/час. Харьковчане, которые постоянно пользуются муниципальными парковками, могут приобрести 30-дневный абонемент (карты продаются в табачных киосках, расположенных возле парковок). Стоимость месячной парковки - 600 грн. Карта покупается единоразово, но каждые 30 дней ее нужно продлевать (информация и контакты указаны на карте). Водителей просят размещать абонементы на лобовом стекле.

Также директор предприятия сообщил, что на всех парковках установлены информационные щиты с инструкцией по каждому виду оплаты, с номером и графиком работы пункта. В нерабочее время парковки услугу можно не оплачивать. Люди с ограниченными возможностями имеют право парковаться бесплатно.

 

Агентство Телевидения Новости

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