Сегодня 08:35
Просмотров: 227
В харьковских автобусах - массовые проверки
В Харьковской области проверяют автобусы. По информации управления Укртрансбезопасности, с 11 ноября инспекторы проверяют готовность пассажирского транспорта к зиме.
Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, обязательному проведению медосмотров водителей и предрейсовому техосмотру автобусов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, использованию зимних шин, - отметили в управлении.
Проверки будут идти до 11 декабря.
Источник: sq.com.ua
Загрузка...