В харьковских автобусах - массовые проверки

В Харьковской области проверяют автобусы. По информации управления Укртрансбезопасности, с 11 ноября инспекторы проверяют готовность пассажирского транспорта к зиме.

Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, обязательному проведению медосмотров водителей и предрейсовому техосмотру автобусов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, использованию зимних шин, - отметили в управлении.

Проверки будут идти до 11 декабря.

Источник: sq.com.ua

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