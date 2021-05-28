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В Харьковской области ограничат движение грузовиков в жару

В Харьковской области ограничат движение грузовиков в жару

На Харьковщине ограничат движение грузовиков в жару.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Как сообщают в Службе автомобильных дорог в области, с 1 июня запрещается движение транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Дорожники предлагают водителям переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. В частности, отыскать такое место вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться ссылкой на Google карту.

Кроме этого, в регионе действует TIR-паркинг, карта их расположения - по ссылке.

«Для информирования водителей о введении временного ограничения движения ГП «Харьковский облавтодор» и ​​ООО «Автомагистраль-Юг» обеспечат изготовление и установка необходимых дорожных знаков в местах размещения площадок для стоянки большегрузного транспорта», - отметили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Также отмечается, что при введении временного ограничения движения патрульная полиция усилит контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. Будет обеспечено взаимодействие между сотрудниками Управления патрульной полиции в Харьковской области и сотрудниками Управления «Укртрансбезпеки» в Харьковской области.

 

Агентство Телевидения Новости

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