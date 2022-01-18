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В Харьковской области подорожал проезд в автобусах: новые тарифы

В Харьковской области подорожал проезд в автобусах: новые тарифы

В Змиевской и Слобожанской громадах Харьковской области подорожал проезд в автобусах. Речь идет о маршрутах, которые обслуживает частное предприятие "Транс-сервис", пишет "Медийный Змиев". Тарифы выросли с сегодня, 17 января, на 2-5 гривен.

Теперь проезд в автобусах стоит:

● Змиев - Харьков – 25 гривен;

● Змиев – Мерефа - 23 грн

● Змиев - Бирки - Первомайское - 22 грн;

● Змиев – Слобожанское - 17 грн;

● Змиев - Н. Бишкин - 17 грн;

● Змиев – Соколово - 15 грн;

● Слобожанское – Лиман – Н.Бышкин – 15 грн;

● железнодорожная станция "Змиев" – Артюховка – 15 грн;

● Змиев – Водяховка – 13 грн;

● железнодорожная станция "Змиев" - железнодорожная станция "Генеевка" – 10 грн;

● микрорайон – ст. Змиев – 9 грн;

● ст. Змиев – Бумажная фабрика - 9 грн;

● ул. Садовая – ст. Змиев – 9 грн;

● ст. Змиев – Тубдиспансер – 9 грн.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о подорожании общественного транспорта в Изюме. Там тарифы на проезд на городских маршрутах с 23 января вырастут на 3 гривны - с 7 до 10 гривен.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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