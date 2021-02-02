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В Харьковской области подорожал проезд в пригородных маршрутках

В Харьковской области подорожал проезд в пригородных маршрутках

С 1 февраля в среднем на 3-4 гривни больше придется заплатить на маршрутах, которые обслуживает перевозчик “Авто-ОВІ”.

Пока что подорожал проезд в Дергачевский район, но постепенно вырастут расценки и на других направлениях. Об этом сообщил корреспонденту МГ “Объектив” директор кампании-перевозчика Валерий Дробушко.

“С сегодняшнего дня подорожали в Дергачевский район: Черкасская Лозовая, Русская Лозовая и Проходы. Ну, там все по-разному. Черкасская – на гривну, Русская – на 2 гривны, Проходы – на 3. Будут подниматься цены и на другие направления по-тихоньку”, – сказал Валерий Дробушко.

При этом, по словам Дробушко, цены на проезд в городских маршрутках его компания пока что поднимать не будет.

“Пока нет, там и так 10. У нас получился парадокс: Черкасская Лозовая ездит по 8, а Харьков везде по 10. По городу – 10, а Покотиловка ездит по 11. То есть, теперь проезд в среднем будет по 14 – 15 гривен в пригородных маршрутках”, – отметил Дробушко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Николь Костенко

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