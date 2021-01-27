В Харьковской области ремонтируют мост. Проезд закрыт (схема объезда)

В Красноградском районе Харьковской области, на границе с Днепропетровской, ремонтируют мост. Сейчас работы проводятся на всей площади моста, в связи с чем проезд по нему закрыт. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Водителям предлагается схема объезда закрытого участка.

Ремонт моста начался осенью 2020 года. Уже демонтирована проезжая часть и забетонирована накладная плита. Сейчас на мосту делают тротуары. Ремонт должен закончиться до 31 декабря 2021 года.

Длина моста через р.Орель – 128 погонных метров.

Источник: sq.com.ua

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