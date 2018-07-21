В Харьковской области сошла с рельсов электричка

В Харьковской области сошла с рельсов элeктричка.

Об этом сообщает ТРК «Сигма» на своей странице в Фейсбук.

Электричка "Краматорск-Харьков" сошла с рельсов у Краснопавловки.

Сообщается, что жертв и пострадавших нeт, но пассажиры добирались до Краснопавловки своим ходом.

Электропоезд сошел с рельсов из-за неисправности в третьем вагоне.

По словам ее пассажиров, до происшествия во время движения вагон бросало из стороны в сторону.

"Укрзализныця" направила дополнительные поезда в сторону Харькова, однако часть пассажиров решила добираться своим ходом.

Как сообщает издание, местные жители предлагали довезти в Харьков пассажиров на автомобиле за 500 гривен с человека

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