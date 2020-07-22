В Харьковском аэропорту тестируют на COVID-19

Меньше минуты на исследования и результат - на следующий день. В Харьковском аэропорту работает пункт сдачи анализов для тестирования на COVID-19. Эта услуга платная и доступна для пассажиров, которые возвращаются из стран так называемой "красной" зоны и должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Харьковский аэропорт - девять утра. Всем, кто заходит в пассажирский терминал, измеряют температуру. С тех пор, как аэропорт возобновил работу после карантина, это обязательно. Как и наличие защитных масок. А вот ПЦР-тестирование - по желанию.

Скажите, пожалуйста, могу я проти у вас обследование на Ковид. Мне для программы "Дія" надо.

Каринэ вернулась из Беларуси. Страна - в так называемой "красной" зоне. Люди, которые возвращаются оттуда, должны самоизолироваться на две недели.

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На всю процедуру тестирования понадобится меньше минуты. Каринэ получит результаты уже завтра. Также они направляются в Центр общественного здоровья, который синхронизирован с приложением "Дія". Если они отрицательные, самоизоляцию можно прекратить.

Каринэ, харьковчанка:

Очень удобная процедура. Я прилетела и здесь я могу сдать этот анализ и поэтому спасибо тому, кто это организовал.

На COVID-19 в Харьковском аэропорту тестируют с прошлой недели. Услуга эта платная. За это время тестирования здесь прошли около двадцати человек.

Сергей Шагун, врач:

Мы берём одноразовыми стерильными зондами мазки из носа. Все реагенты хранятся вот в такой контейнерной сумке. Это для забора образцов здесь же находятся хладогениы.

Впрочем, не все пассажиры Харьковского аэропорта считают такое тестирование нужным. Александр летит в Польшу на работу. По его мнению, опасность коронавируса преувеличена.

Александр, пассажир Харьковского аэропорта:

Коронавирус - это обычная простуда. Вакцина есть какая-то? Нет. Мы лечимся обычними таблетками. Это просто нас накручивают да и всё.

А для тех, кто считает необходимым таки пройти тестирование, пункт в Харьковском аеропорту работает шесть дней в неделю. Днем и ночью. Аэродром в Харькове возобновил работу девятнадцатого июня. После почти двухмесячного карантина из-за опасности распространения на COVID-19. Сейчас в расписании как внутренние рейсы, так и международные

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