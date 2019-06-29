Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 166

В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы в Вену и Киев

В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы в Вену и Киев

Сегодня, 29 июня, в харьковском аэропорту задерживается  вылет авиарейса в Вену (Австрия). 

Как сообщает электронное онлайн табло аэропорта "Харьков", рейс W6 2854 "Харьков-Вена", который выполняет авиакомпания "Wizz Air", перенесли на 12.35, хотя по расписанию должен был вылететь в 9:55.

Авиарейс W6 2853 авиакомпании Wizz Air Вена – Харьков, который по расписанию должен был прибыть в 9:20, перенесли на 12:11.

Также с небольшой задержкой вылетит самолет в Киев: как сообщается, рейс PS 026 перенесен с 11.30 на 11.50.

Сейчас идет регистрация пассажиров на рейс в Вену и посадка пассажиров рейса на Киев.

Остальные самолеты летают по расписанию.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 