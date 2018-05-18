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В харьковском метро хотят заменить входную систему

В харьковском метро хотят заменить входную систему

Горожане выдвинули идею.

Петиция с предложением заменить устаревшую систему входа-выхода в метро на более современную, появилась на сайте горсовета.

«Установить, например, такую, которую используют во многих супермаркетах: есть пассажиропоток-двери открываются, нет движения пассажиров-двери закрыты. В летнее время двери будут открыты постоянно, экономя ресурс всех механизмов и систем. Немаловажно и то, что такая система будет безопасна по сравнению со старыми дверями, готовыми в любой момент нанести удар», - логично заметил харьковчанин Сергей Бесчестнов.

На сегодня петиция набрала несколько десятков подписей, Если за три месяца документ поддержит 5 000 горожан, в мэрии обязуются его рассмотреть.

Источник: gx.net.ua

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