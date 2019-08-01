В харьковском метро из-за концерта закроют переход между станциями

Как сообщалось, сегодня в 20:30 на стадионе «Металлист» запланировано проведение концерта украинского исполнителя MONATIK.

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили о возможном в связи с проведением концерта перекрытии пересадочного узла между станциями «Спортивная» и «Метростроителей».

«Просим вас заранее планировать маршрут следования», - говорится в сообщении.

Напомним, также в связи с запланированным мероприятием с 17:30 до 23:00 переулок Власовский и улица Храмова будут перекрыты для движения транспорта.

Агентство Телевидения Новости