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В харьковском метро из-за сумки закрыли станцию "Победа"

В харьковском метро из-за сумки закрыли станцию Победа

Сегодня, 1 октября, около 13.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении на станции харьковского метро "Победа" в Харькове подозрительного предмета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место сотрудники взрывотехнического управления полиции на некоторое время закрыли станцию.

Во время проведения проверки на станции специалисты-взрывотехники обнаружили детский рюкзак, внутри которого были детские вещи.

Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: метро

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