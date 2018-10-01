В харьковском метро из-за сумки закрыли станцию "Победа"

Сегодня, 1 октября, около 13.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении на станции харьковского метро "Победа" в Харькове подозрительного предмета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место сотрудники взрывотехнического управления полиции на некоторое время закрыли станцию.

Во время проведения проверки на станции специалисты-взрывотехники обнаружили детский рюкзак, внутри которого были детские вещи.

Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости