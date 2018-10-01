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В харьковском метро из-за сумки закрыли станцию "Победа"
Сегодня, 1 октября, около 13.30 в полицию поступило сообщение об обнаружении на станции харьковского метро "Победа" в Харькове подозрительного предмета.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место сотрудники взрывотехнического управления полиции на некоторое время закрыли станцию.
Во время проведения проверки на станции специалисты-взрывотехники обнаружили детский рюкзак, внутри которого были детские вещи.
Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
Темы: метро
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