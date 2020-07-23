В харьковском метро вдвое сократился пассажиропоток

Пассажирские перевозки в Харьковской области за шесть месяцев сократились на 40,6%.

В январе-июне 2020 года на Харьковзине всеми видами транспорта было перевезено 159,6 млн пассажиров, что составляет 59,4% от объема аналогичного периода прошлого года, – сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

В частности, железнодорожным транспортом перевезено 70 млн пассажиров (-55,3%), автомобильным – 23,3 млн человек (-49,6%).

Перевозки в троллейбусах сократились на 29,2%, в трамваях – на 19,3%, в метрополитене – на 49,4%.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»