Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:20
Просмотров: 147

В харьковском общественном транспорте будут проверять соблюдение масочного режима

В харьковском общественном транспорте будут проверять соблюдение масочного режима

Во всем пассажирском транспорте города Харькова будут ужесточаться меры по соблюдению масочного режима. Об этом сегодня, 17 августа, во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«В метрополитене мы проводим рейды с помощью представителей Национальной полиции и будем принимать еще более жесткие меры, чтобы соблюдался масочный режим. Мы считаем недопустимым проезд пассажиров в метро без масок, ведь только маска способна на небольшом расстоянии оградить нас от возможного заражения и распространения коронавируса. Также мы обратились к автобусным перевозчикам, чтобы там тоже соблюдался масочный режим, и полиция будет это контролировать», - отметил первый вице-мэр.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, который провел заседание комиссии, констатировал, что в мире и в Украине начинается вторая волна распространения COVID-19. В связи с этим он призвал регионы увеличить количество ПЦР-тестов, чтобы через две недели довести их ежедневное количество до 30 тыс. 

Характеризуя ситуацию с тестированием в городе, Игорь Терехов сообщил, что в последнее время в Харькове и области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и это связано как раз с увеличением количества проводимых тестов.

«Понимая ситуацию, мы обратились перед выходными к частным лабораториям, и они работали все эти дни. Стоит задача, чтобы Харьковская область проводила в день около 2 тыс. ПЦР-тестов. Это правильно, потому что раннее тестирование дает возможность выявлять заболеваемость на ранней стадии. Городские больницы полностью готовы принимать больных, есть и койки, и медикаменты. Совместными усилиями мы в состоянии полностью контролировать ситуацию. Но чтобы Харьков не перешел из «желтой» зоны в «оранжевую» или «красную», всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим», - подчеркнул Игорь Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: карантин

Читайте ещё:

Харьков в "желтой" зоне: карантин ужесточается с сегодняшнего дня
Сегодня 12:10    501
Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження
Сегодня 09:44    349
Уряд відмінив самоізоляцію для абітурієнтів та студентів, які перетинають адмінмежу з Кримом
14.08.2020 10:19    154
В Украине - новые правила карантина: инфографика
13.08.2020 09:52    1243
Максим Степанов: Ми пропонуємо зміни до карантину, які водночас забезпечать протидію вірусу та врахують потреби людей
13.08.2020 08:18    236
Більше 70 працівників ХНАТОБу відправилися в самоізоляцію через COVID у колективі (ВІДЕО)
13.08.2020 08:09    206
Отдел миграционной службы в Харькове прекращает прием граждан
13.08.2020 06:55    314
Харьков может не попасть в "зеленую зону": завтра состоится комиссия ТЭБ и ЧС
12.08.2020 16:27    424
З 9 до 30 серпня 2020 року тимчасово припиняються пропускні операції в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар»
09.08.2020 07:16    257
В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”
08.08.2020 07:56    785
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 