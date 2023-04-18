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В Харківській області ремонтують дороги після зими
Після зимового періоду та переходу температури з мінусової до плюсової, стан доріг державного значення у Харківській області значно погіршився. Дорожники кожен день працюють над забезпечення сталого проїзду.
Напередодні до робіт було залучено 21 бригаду.
Підрядні організації працювали на 8 дорогах державного значення. Дорожники проводили наступні експлуатаційні заходи:
– ямковий ремонт гарячим асфальтобетонном;
– герметизація швів та тріщин;
– прибирання проїзної частини;
– демонтаж тимчасових зимових дорожніх знаків;
– вирівнювання стійок дорожніх знаків.