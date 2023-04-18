В Харківській області ремонтують дороги після зими

Після зимового періоду та переходу температури з мінусової до плюсової, стан доріг державного значення у Харківській області значно погіршився. Дорожники кожен день працюють над забезпечення сталого проїзду.

Напередодні до робіт було залучено 21 бригаду.

Підрядні організації працювали на 8 дорогах державного значення. Дорожники проводили наступні експлуатаційні заходи:

– ямковий ремонт гарячим асфальтобетонном;

– герметизація швів та тріщин;

– прибирання проїзної частини;

– демонтаж тимчасових зимових дорожніх знаків;

– вирівнювання стійок дорожніх знаків.

Агентство Телевидения Новости