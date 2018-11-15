Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 112

В Херсоне водители маршруток не вышли на рейсы "из-за того, что у них стресс"

В Херсоне водители маршруток не вышли на рейсы из-за того, что у них стресс

Херсонка Влада с 28-й попытки дозвонилась на «горячую линию» мэра, чтобы пожаловаться на маршрутчиков, которые продолжают брать по 6 грн.

«Оператор сообщила, что вчера наш «злополучный листок» с определением суда наконец был получен от городского головы!

Сегодня в течение дня управления транспорта будет проводить «работу». И к вечеру они что-то сообщат перевозчикам!

То, что 2 дня водители берут по 6 грн, управление (гортранса – ред.) не считает нарушением! Также женщина сообщила, что водители сегодня не вышли на рейсы из-за того, что у них стресс!» - пишет Влада.

На фото - конечная остановка маршрута №6 по пр. Сенявина.

Источник: http://khersondaily.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авто, стресс

Читайте ещё:

Как музыка в авто влияет на водителя
12.11.2018 15:33    226
На Московском проспекте перевернулся и сгорел BMW
11.11.2018 00:29    378
Новый закон о евробляхах в Украине 2018: правила растаможки автомобилей и формула вычисления акциза
08.11.2018 15:26    1953
В спальном районе Днепра две недели стоит авто на харьковских номерах: ищут хозяина
07.11.2018 15:00    264
Стали известны новые правила растаможки "евроблях" и скидки
07.11.2018 12:31    374
Владельцы авто на евроблях заблокировали центр Киева (фото, видео)
07.11.2018 10:00    302
Как выглядит первый в мире автомобиль 1769 года (ФОТО, ВИДЕО)
06.11.2018 09:05    324
Експерти назвали різницю між зимовим і літнім бензином
06.11.2018 06:55    170
В Харьковском районе мужчина угнал и разбил автомобиль знакомого
05.11.2018 16:29    195
В Киеве обнаружили склад угнанных элитных авто
01.11.2018 14:54    248
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 