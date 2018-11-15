В Херсоне водители маршруток не вышли на рейсы "из-за того, что у них стресс"

Херсонка Влада с 28-й попытки дозвонилась на «горячую линию» мэра, чтобы пожаловаться на маршрутчиков, которые продолжают брать по 6 грн.

«Оператор сообщила, что вчера наш «злополучный листок» с определением суда наконец был получен от городского головы!

Сегодня в течение дня управления транспорта будет проводить «работу». И к вечеру они что-то сообщат перевозчикам!

То, что 2 дня водители берут по 6 грн, управление (гортранса – ред.) не считает нарушением! Также женщина сообщила, что водители сегодня не вышли на рейсы из-за того, что у них стресс!» - пишет Влада.

На фото - конечная остановка маршрута №6 по пр. Сенявина.

Источник: http://khersondaily.com

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