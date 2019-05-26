В Киеве открыли новый пешеходный мост: опубликованы фото

В Киеве 25 мая открыли пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Мост нестандартный, он имеет ломаную форму и изгибы. Длина мостового перехода – почти 212 метров, он построен из бетона и стекла. Покрытие моста – из гусасфальта. Вес металлоконструкций составляет 460 тонн.

Также осуществили реконструкцию парка "Крещатик", который расположен неподалеку от Арки Дружбы народов: обустроили новые тротуары, скамейки, урны для мусора, частично заменили фонари.

Строительство самого моста обошлось 275 миллионов гривен. На строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладку инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы было потрачено около 90 миллионов гривен.

На укрепление склонов ушло почти 55 миллионов гривен. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

После завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются представить через неделю, в историческом центре столицы появится новый крупный туристический маршрут - от Пейзажной аллеи и до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

Стекло моста на прочность испытал мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Агентство Телевидения Новости