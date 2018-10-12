В комнатах полиции харьковского метро установят видеонаблюдение — Бех

Об этом на брифинге 11 октября сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

«В открытах местах, где находятся эти сотрудники, в метрополитене везде есть видеонаблюдение. Мной также дано поручение соответствующему заместителю об установке камер видеонаблюдения в помещениях, где работают с людьми. Открытые камеры, которые будут в этих кабинетах стоять, будут выведены на сервер с активатором, мы будем видеть, кого они опрашивали и с какой целью эти люди туда доставлялись», — сказал начальник облуправления полиции.

После нескольких месяцев негласных следственных действий в отношении сотрудников полиции метрополитена на станции «Южный вокзал» 26 сентября силовики задержали четверых полицейских. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий и взяточничестве. По словам Беха, на сегодняшний день подтверждены два факта неправомерных действий полиции, однако их может быть больше.

«У нас около пяти обращений. Вчера поступило ещё одно от гражданина Российской Федерации. По тем, которые можно собрать доказательства, подтверждены два эпизода железно, по остальным ещё работают», — уточнил Бех.

«Факты документировались в начале по взяточничеству, а потом всплыли факты, что ещё и происходит издевательство над людьми, которые туда не совсем ещё и законно поступали. Если человека привели в кабинет, должны были быть составлены административные материалы, и именно суд примет по этим материалам решение. Когда были установлены такие факты, то прокуратура, конечно же, детально взялась за рассмотрение этого вопроса. Мы долго не могли ещё сообщить в средства массовой информации об этих фактах, потому что документировались некоторые вещи, чтобы можно было представить соответствующие доказательства суду», — сказал Бех.

«Мы очень благодарны тем людям, что они не испугались обратиться к нам, в Управление внутренней безопасности области», — отметил начальник областного управления полиции.

По его словам, сотрудники полиции проходили переаттестацию.

«Вы знаете, что переаттестация проходила и с помощью иностранных экспертов, европейцев. Некоторые из таких лиц, которые склонны к насилию, всё-таки смогли пройти эту переаттестацию. Сегодня Управление внутренней безопасности, одна из задач, это соблюдение прав человека... Никакого выбивания показаний, насилия быть не должно. Каждый об этом знает. Поступает негативная информация о работе некоторых сотрудников, и, конечно же, каждый из них знает, что их не прикрывать будут просто увольнением, а привлекать к уголовной ответственности», — сказал Бех.

12 октября прокуратура Харьковской области сообщила, что количество подозреваемых в деле увеличилось. Подозрение в превышении служебных полмномочий, которое сопровождалось насилием, огласили ещё двоим работникам сектора патрульной полиции по метрополитену. Это старшие сержанты 30 и 35 лет. По данным следствия, полицейские фигурируют минимум в одном из эпизодов применения насилия к задержанному.

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