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В метро поменяется интервал движения поездов

В метро поменяется интервал движения поездов

Информация об обновленном интервале движения поездов в метро появилась на странице Facebook Харьковского метрополитена. 

Как отметили в пресс-службе метро, сейчас действует осенний график, а с 5 ноября подземка перейдет на зимний. Графики формируются с учетом пассажиропотоков и меняются четыре раза в год.

Также отметим, что информация об интервалах движения поездов размещена в вестибюлях на каждой станции подземки.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: метро

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