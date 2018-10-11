В метро поменяется интервал движения поездов

Информация об обновленном интервале движения поездов в метро появилась на странице Facebook Харьковского метрополитена.

Как отметили в пресс-службе метро, сейчас действует осенний график, а с 5 ноября подземка перейдет на зимний. Графики формируются с учетом пассажиропотоков и меняются четыре раза в год.

Также отметим, что информация об интервалах движения поездов размещена в вестибюлях на каждой станции подземки.

Агентство Телевидения Новости