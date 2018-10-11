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В метро поменяется интервал движения поездов
Информация об обновленном интервале движения поездов в метро появилась на странице Facebook Харьковского метрополитена.
Как отметили в пресс-службе метро, сейчас действует осенний график, а с 5 ноября подземка перейдет на зимний. Графики формируются с учетом пассажиропотоков и меняются четыре раза в год.
Также отметим, что информация об интервалах движения поездов размещена в вестибюлях на каждой станции подземки.
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