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В метрополитене из-за собаки остановился поезд с пассажирами (видео)
Инцидент произошел на станции метро "Армейская" сегодня, 9 июля.
Об этом сообщили в соцсетях харьковчане, опубликовав видео.
На записи видно, что собака сидела на рельсах метро, когда из туннеля выехал поезд. Машинист остановился и попытался с помощью сигнала отогнать животное, но тот пробежал меньше метра и снова лег.
После нескольких неудачных попыток машиниста к делу подключились пассажиры. Одному из них все-таки удалось отогнать собаку и поезд продолжил движение.
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