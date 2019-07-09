В метрополитене из-за собаки остановился поезд с пассажирами (видео)

Инцидент произошел на станции метро "Армейская" сегодня, 9 июля.

Об этом сообщили в соцсетях харьковчане, опубликовав видео.

На записи видно, что собака сидела на рельсах метро, когда из туннеля выехал поезд. Машинист остановился и попытался с помощью сигнала отогнать животное, но тот пробежал меньше метра и снова лег.

После нескольких неудачных попыток машиниста к делу подключились пассажиры. Одному из них все-таки удалось отогнать собаку и поезд продолжил движение.





Агентство Телевидения Новости