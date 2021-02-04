В МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров": названы сроки

Владельцам автомобилей на европейской регистрации пообещали дать паузу и временно не штрафовать их.

Об этом говорится на странице "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Отмечается, что "евробляхеров" не будут наказывать финансово до принятия законопроектов о растаможивании.

"Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев "евроблях ".

Получил ответ что на период до голосования за законопроекты о доступной растаможке №4643д и №4644д будет пауза на применение санкций к водителям "евроблях" без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны", — сообщил народный депутат Александр Ковальчук.

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

Агентство Телевидения Новости