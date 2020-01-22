В Нацполиции объяснили, почему они не могут штрафовать «евробляхи»

Украинская полиция не может штрафовать водителей нерастаможенных "евроблях", так как у нее сейчас нет доступа к таможенным базам.

Об этом сообщает "Мукачево.нет" со ссылкой на ответ пресс-службы полиции.

"В Нацполиции отметили, что пока никаких учреждений и приказов об остановке, проверку и штрафования водителей на иностранном регистрации не было. Авто могут остановить только в стандартных рамках, то нарушение правил дорожного движения, или ориентирования и так далее", – сказано в публикации.

В Управлении патрульной полиции добавили, что в 35 ст. закона "О нацполиции" добавили 10-й пункт. Он дает основание останавливать авто на иностранном регистрации. То есть патрульные имеют право остановить автомобиль и проверить регистрационные документы, наличие страхового полиса водителя и т.д.

"Но именно проверять, законно ли они находятся на территории Украины, и составить админматериал полицейские не могут, ведь у них до сих пор нет доступа к базам данных таможен", – говорится в материале.

Ранее, 19 декабря, Верховная Рада проголосовала за отсрочку штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.

Источник: golos.ua

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