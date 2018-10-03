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В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW

В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW

VinFast приобрела лицензию на использование «тележек» и двигателей BMW.

На автосалоне в Париже состоялся публичный дебют первых моделей вьетнамской марки VinFast. Седан LUX A2.0 и кроссовер LUX SA2.0 пока носят статус прототипов: на конвейер завода в Хайфоне машины, построенные на платформах BMW 5-Series и X5, встанут весной следующего года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Длина седана VinFast LUX A2.0 составляет 4973 миллиметра, ширина - 1900 миллиметров, высота - 1464 миллиметров. По габаритам вьетнамский автомобиль чуть больше нынешней «пятерки» BMW (за исключением высоты). Размер колесной базы полностью соответствует BMW 5 серии в кузове F10/F11 и составляет 2968 миллиметров. Кроссовер (4940x1960x1773 миллиметра) получился больше, выше, но уже X5 текущего поколения.

В январе VinFast приобрела лицензию на использование «тележек» и двигателей BMW с технологией TwinPower. Сумма сделки не разглашается.

Гамма силовых агрегатов VinFast состоит из двухлитровых «турбочетверок», предположительно, основанных на блоке BMW N20. Отдача агрегатов составляет 176 сил и 300 Нм момента, а также 231 силу и 350 Нм момента. Коробка - восьмидиапазонный «автомат». В базе привод будет задним, полный -опция.

С места до «сотни» седан способен разгоняться за 8,9 и 7,1 секунды соответственно. Заднеприводному вседорожнику с 231-сильным мотором на это требуется 8,9 секунды, полноприводному - 9,1 секунды.

Над дизайном машин работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».
 

В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW
В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW
В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW
В Париже дебютировали вьетнамские машины на базе BMW

 

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авто

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