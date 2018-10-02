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В Полтаві подешевшав проїзд у громадському транспорті
Полтавська міська рада вирішила знизити вартість на проїзд у громадському транспорті.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на ЦТС.
Так, починаючи з середи, 26 вересня, проїзд у тролейбусі коштує 2 грн замість 3 грн, в автобусі – 4 грн замість 5 грн.
У той же час, проїзд в громадському транспорті в інших містах дорожчає. Так, в Києві з 15 липня цього року проїзд в трамваях, тролейбусах, фунікулері та метро подорожчав удвічі – до 8 грн.
У Харкові з 29 квітня підвищили вартість проїзду в метро з 4 до 5 грн, а в міських трамваях і тролейбусах – з 3 до 4 грн.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу
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