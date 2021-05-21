В расписании харьковских электричек появились существенные изменения (СПИСОК)

Появились изменения в графике движения электропоездов по станции Изюм.

Как сообщил "Обріям Ізюмщини" начальник станции Изюм Андрей Гадячский, в связи с ремонтными работами меняется расписание и маршрут движения поездов и электричек.

С 18 по 28 мая:

● электропоезд №6424 "Изюм-Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 11.13, будет отправляться в 11.03.

с 18 по 31 мая 2021:

● электропоезд №6406 "Изюм - Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 2.12, будет отправляться в 1.19 и прибывать на станцию Харьков-Левада в 5.20,

● электропоезд №6408 "Изюм - Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 3.15, будет отправляться в 2.50 и прибывать на станцию Харьков-Левада в 6.52,

● электропоезд №6412 "Изюм - Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 5.03, будет отправляться в 5.34 и прибывать на станцию Харьков-Левада в 9.33,

● электропоезд №6419 "Харьков Пассажирский - Изюм", время отправления из Харькова в 8.48, будет отправляться в 8.32 и прибывать на станцию Изюм в 12.09,

● электропоезд №7088 "Константиновка - Харьков Пассажирский", время отправления со станции Изюм в 8.07, будет прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 10.53,

● электропоезд №6424 "Изюм - Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 11.13, будет прибывать на станцию Харьков-Левада в 15.07,

● электропоезд №6680 "Изюм - Харьков Пассажирский", время отправления со станции Изюм в 15.33, будет отправляться в 15.10 и прибывать на станцию Харьков-Пассажирский в 19.02,

● электропоезд №6446 "Изюм - Харьков-Левада", время отправления со станции Изюм в 17. 25, будет прибывать на станцию Харьков-Левада в 21.25,

● электропоезд №6435 "Харьков-Левада - Изюм", время отправления со станции Харьков-Левада в 19.10, будет отправляться в 19.48 и прибывать на станцию Изюм в 23.05.

27 мая:

● электропоезд №7088 "Константиновка - Харьков Пассажирский", время отправления со станции Изюм в 8.07, ходить не будет,

● электропоезд №7088 "Харьков Пассажирский - Константиновка", время отправления со станции Изюм в 18.04, ходить не будет.

А также с 25 по 28 мая:

● ночной экспресс №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка - Ивано-Франковск будет проходить по маршруту Харьков - Лозовая - Славянск - Константиновка (вместо Харьков - Изюм - Славянский курорт - Константиновка),

● ночной скорый поезд №142/ 41 Львов - Бахмут - Львов будет проходить идти по маршруту Харьков - Лозовая - Славянск - Лиман - Бахмут (вместо Харьков - Изюм - Лиман - Бахмут).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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