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В сети показали, как будут выглядеть новые станции харьковского метро (ФОТО)

В сети показали, как будут выглядеть новые станции харьковского метро (ФОТО)

В Сети появились эскизные проекты станций метро «Державинская» и «Одесская», которые будут построены в Харькове.

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко подтвердил, что это утвержденные варианты дизайна станций, однако градсовет еще может внести в них изменения.

В сети показали, как будут выглядеть новые станции харьковского метро (ФОТО)

Проект станции «Державинская»

В сети показали, как будут выглядеть новые станции харьковского метро (ФОТО)

Проект станции «Одесская»

Напомним, что проект продления третьей очереди метрополитена в Харькове включает строительство двух станций – «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).

Станция «Державинская» будет расположена на проспекте Гагарина, около пересечения с улицей Державинской. Это будет станция мелкого заложения, колонного типа.

Станция «Одесская» будет находиться на проспекте Гагарина, в районе пересечения с улицой Одесской и проспектом Героев Сталинграда.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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