В Сети показали «кладбище евроблях» возле границы с Украиной. Видео

Автомобили остались без владельцев

Украинец показал «кладбище евроблях», брошенных в словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

Десятки брошенных автомобилей с иностранной регистрацией остались без владельцев, большинство из них без номеров.

Некоторые машины уже начали разбирать искатели деталей.

Стоит отметить, что в Украине проблема евроблях — нерастаможенных авто, ввезенных из-за границы, до сих пор и не решена. Последнее время нардепы только отстрачивают введение жестких санкций за использование машин на еврономерах.

Источник: Новости Ю

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